О четвертьфиналах Кубка Гагарина в новом выпуске «Аргументов недели»

Вышел свежий номер еженедельника «Аргументы недели», в котором в том числе находится спортивная вкладка. В разделе «Спорт» можно прочитать о скандале в российском хоккее с мячом. Материал озаглавлен «Приговор убийцам русского хоккея — вон из профессии!». Также издание даёт анализ четвертьфинальных пар плей-офф Кубка Гагарина — «Четвертьфиналы Кубка Гагарина. Без слабаков»
В статье «Владимир Путин сказал важное о допинге» — о заявлении Владимира Путина по теме допинга. О топ-матчах возобновившегося чемпионата России по футболу материал «Где твоя защита, Каррера»