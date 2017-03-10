Карлайл: «Дакс» смотрелись хуже, чем нечто, размазанное по тарелке

Главный тренер «Анахайм Дакс»прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Мы смотрелись хуже, чем нечто, размазанное по тарелке. Мы перегруппировались. Это было нехорошо», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.Во втором периоде матча калифорнийская команда уступила по броскам 2-19. Голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье за игру отразил 43 броска и оформил 2-й шат-аут в нынешнем сезоне.