Олд: я не играл в воротах в хёрлинге

Бывший голкипер «Ванкувер Кэнакс» Алекс Олд поделился впечатлениями от занятий хёрлингом. 36-летний вратарь в рамках реалити-шоу The Toughest Trade неделю провёл в команде «Фэйт Хэрриерс», а хёрлер Ли Чин тренировался с «Ванкувером».
«Ты пытаешься что-то сделать на тренировке, а кто-то говорит: «Просто пинай мяч». И ты такой думаешь: «Я могу пинать его?» Я пытался объяснить это своему девятилетнему сыну, и он был поражён тем, сколько всего можно сделать в хёрлинге.
Я не играл в воротах. Нехватка амуниции у голкипера показалась мне безумием, поэтому я играл в поле.
В хоккее вратарь в основном занимает оборонительную позицию. В хёрлинге гораздо меньше бросков, но перехват шайбы занимает важное место в игре. Я играл в полную силу. Было весело. Действительно уникально вот что: тот факт, что парни на следующее утро после игры должны встать и идти на работу, а также должны уметь найти баланс между спортом, который требует тренировок, и семьёй», – цитирует Олда Independent.