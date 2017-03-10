К. Сафронов: Дадонов и Шипачёв могут пригодиться «Лас-Вегасу», как и Гусев

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛвысказал мнение об интересе новичка Национальной хоккейной лиги «Лас-Вегас Голден Найтс» к нападающим СКА Вадиму Шипачёву и Евгению Дадонову.«Шипачёв и Дадонов — отличные игроки и по отдельности, и в своей тройке. Если Никиту Гусева с собой возьмут, то могут там заиграть. Думаю, такие хоккеисты пригодятся любому клубу, в том числе и новой команде «Лас-Вегас». Информация об интересе появилась не на пустом месте, значит, действительно разговоры ведутся, и клуб проявляет заинтересованность в игроках.Сложно сказать, смогут ли они закрепиться в НХЛ. У Дадонова есть опыт игры за океаном, у Шипачёва — нет. Вадим — звезда российского хоккея — на Кубке мира был не так заметен на маленьких площадках. В любом случае ребятам нужно будет время на адаптацию в НХЛ. Загадывать, что будет, сложно, но то, что они игроки высокого уровня, — это факт. При благоприятных обстоятельствах они бы не затерялись в НХЛ.Эта информация вряд ли сейчас повлияет на игроков и СКА. Многие хоккеисты вообще Интернет не открывают. Такие новости всегда есть и будут, в них нет ничего плохого.Отмечу, что Гусев проводит очень стабильно сезон, Никита может пойти дорогой Панарина. Артемий вырос в мастера в КХЛ и только потом уехал в НХЛ. Думаю, Гусеву это тоже по плечу», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.