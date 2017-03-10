12 марта завершится чемпионат Женской хоккейной лиги сезона-2016/17

12 марта 2017 года в Дмитрове (Московская область) состоится заключительный матч сезона Женской хоккейной лиги, в рамках которого встретятся ЖХК «Торнадо», досрочно ставший чемпионом России, а также ЖХК «Арктик-Университет» из Ухты.Финальную часть мероприятия ознаменует церемония награждения победителей чемпионата, а также вручение наград в личных номинациях: лучший бомбардир, лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь и лучший тренер.
Женская хоккейная лига подготовила для призёров ряд трофеев, среди которых один переходящий кубок, пять личных наград в виде статуэток и более 150 наградных медалей. Материал, из которого выполнены награды, – латунь. Каждая медаль, в зависимости от достоинства, имеет напыление – золотое, серебряное или бронзовое соответственно. Диаметр медалей – 80 мм, толщина – 4 мм. Поверхность медалей имеет художественное травление и логотип ЖХЛ, выполненный с помощью высокоточного фрезерования.
В сезоне-2016/17 шестикруговой чемпионат ЖХЛ включил в себя 126 матчей. Как и ранее, в календаре были предусмотрены паузы, связанные с участием национальной и молодёжных сборных России в международных соревнованиях. Перерыва в чемпионате потребовал и первый в истории лиги Матч звёзд ЖХЛ.
Призовые места в чемпионате были определены досрочно. Своё чемпионство подтвердил дмитровский клуб «Торнадо». Вице-чемпион турнира также остался прежним – серебряных наград удостоится уфимская «Агидель», замкнули тройку лидеров спортсменки «Динамо-Санкт-Петербург».
«Этот нелёгкий, но интересный сезон подходит к концу. За право обладать главным трофеем регулярного чемпионата в равной борьбе состязались семь клубов на протяжении всех 126 матчей. Этот сезон был довольно тяжёлым, поскольку помимо регулярного чемпионата спортсменки активно принимали участие и в международных состязаниях, добиваясь высоких результатов. Отдельно стоит отметить и работу главного тренера «Торнадо» — Алексея Чистякова, ведь ему удалось довести до чемпионства не только свою команду в регулярном чемпионате, но и привести женскую национальную сборную к золоту Универсиады. Этот сезон стал для ЖХЛ большим прорывом, ведь нам удалось реализовать давнюю идею – Матч звёзд ЖХЛ», — отметил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.