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Маршан: я просто пользуюсь мастерством своих партнёров по «Бостону»

10 марта 2017, пятница. 17:17. Хоккей
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан стал первым игроком «Бостона» за последние восемь сезонов, кто сумел набрать в регулярном чемпионате 70 (32+38) очков. Игрок отметил, что не смог бы достичь такой результативности без партнёров по команде.

«Это огромное достижение для меня. Набирать более одного балла за матч и стать первым за столько лет игроком „Брюинз“, которому покорилась отметка в 70 очков… Такое происходит нечасто, потому что всегда что-то мешает на этом пути. Я играю в одном звене и в бригаде большинства с отличными игроками. Тот же Бержерон в последние 30 матчей, если не ошибаюсь, набирает больше одного очка за матч. Так что я просто пользуюсь мастерством своих партнёров», — приводятся слова Маршана на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Брэд Маршан
Новости. Хоккей
10 марта 2017, пятница
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