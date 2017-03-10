Маршан: я просто пользуюсь мастерством своих партнёров по «Бостону»

Нападающий «Бостон Брюинз»стал первым игроком «Бостона» за последние восемь сезонов, кто сумел набрать в регулярном чемпионате 70 (32+38) очков. Игрок отметил, что не смог бы достичь такой результативности без партнёров по команде.«Это огромное достижение для меня. Набирать более одного балла за матч и стать первым за столько лет игроком „Брюинз“, которому покорилась отметка в 70 очков… Такое происходит нечасто, потому что всегда что-то мешает на этом пути. Я играю в одном звене и в бригаде большинства с отличными игроками. Тот же Бержерон в последние 30 матчей, если не ошибаюсь, набирает больше одного очка за матч. Так что я просто пользуюсь мастерством своих партнёров», — приводятся слова Маршана на официальном сайте НХЛ.