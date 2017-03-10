Болельщик «Питтсбурга» поделился лишним билетом на матч с бездомным

Болельщик «Питтсбург Пингвинз»пошёл на домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в одиночку, но у него был лишний билет. Перед ареной «пингвинов» к Мейнзу подошёл бездомный и попросил денег. У молодого человека не оказалось с собой наличных, но он предложил Робу сходить с ним на матч, чтобы спастись от холода. После матча Мейнз опубликовал фотографию с Робом в социальной сети, и она быстро разошлась по Интернету.«Думаю, он не поверил, что идёт на матч, пока мы не прошли через турникеты. Он всю игру горячо поддерживал команду. Было здорово увидеть таким счастливым человека, которому не повезло в жизни.Мои родители всегда учили меня относиться к людям так же, как я хочу, чтобы относились ко мне. Если есть возможность помочь кому-то, надо помогать. Если кто-то живёт на улице, это не значит, что он хуже меня», — приводятся слова Мейнза на официальном сайте НХЛ.