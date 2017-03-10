Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на 2-й матч второго раунда плей-офф

Главные тренеры московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» определились с составами команд на второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ. В составе ЦСКА произошло три изменения: травмированных форвардов Яна Муршака, Грега Скотта заменили Валерий Ничушкин и Артём Ворошило, а защитника Александра Кутузова – другой игрок обороны Григорий Панин. В составе «Локомотива» место дисквалифицированного Рушана Рафикова занял Денис Осипов, вместо форварда Дениса Мосалёва сыграет Артём Ильенко, а Никиту Черепанова заменит Эмиль Галимов.
Встреча состоится в Москве, начало — в 19:30 мск. «Армейцы» ведут в серии со счётом 1-0.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич – Науменков, Ничушкин – Попов – Петров;
Ожиганов – Денисов, Кугрышев – Плэтт — Ворошило;
Сергеев – Панин, Телегин – Андронов – Жарков;
Блажиевский, Да Коста – Светлаков – Мамин, Карнаухов.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль – Накладал, Козун – Контиола – Талбо;
Любушкин – Гавриков, Коршков – Красковский – Полунин;
Осипов — Коледов, Ильенко – Апальков – Кадейкин;
Пашнин, Лугин – Локтионов – Аверин, Галимов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
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