СКА и «Динамо» назвали составы на 2-й матч второго раунда плей-офф в Петербурге

Петербургский СКА и московское «Динамо» назвали составы на второй матч полуфинала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В состав петербургских «армейцев» вернулся Роман Рукавишников вместо Максима Чудинова. В состав московского «Динамо» вернулся защитник Мэт Робинсон, пропустивший начало серии из-за травмы. Он сыграет вместо Максима Соловьёва, а Семён Кокуёв заменит Лукаша Кашпара. Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу бело-голубых.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин – Зуб, Гусев – Шипачёв — Дадонов;
Рукавишников — Зубарев, Широков – Коскиранта — Плотников;
Рыков, Хохлачёв — Каблуков — Барабанов, Дергачёв.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Рылов – Никулин, Карсумс – Терещенко – Карпов;
Кутейкин – Робинсон, Тарасов – Цветков – Галимов;
Вишневский — Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Миронов, Брюквин – Игумнов – Кокуёв, Чебыкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо» М.
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