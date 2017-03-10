«Даллас» продлил контракт с форвардом Маккензи и подписал вратаря Боу

«Даллас Старз» продлил контракт с нападающимна один год, а также подписал двухлетний контракт новичка с вратарём. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.26-летний Маккензи провёл в текущем сезоне 43 матча, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+7».21-летний Боу в нынешнем сезоне выступал как в АХЛ, так и в ECHL. В «Техасе» АХЛ он одержал 7 побед в 14 встречах с процентом отражённых бросков 89,4 и коэффициентом надёжности 3,17. В «Айдахо» (ECHL) Боу выиграл 15 матчей из 19, пропуская в среднем 2,15 шайбы за игру и отразив 93,3% бросков.