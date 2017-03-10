ЦСКА поместил форварда Грега Скотта в список травмированных до 15 марта

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 2-10 марта.«Адмирал»:— переведён в список травмированных нападающий Саюстов Дмитрий (по 07.04.2017);— переведён в список травмированных нападающий Саболич Роберт (по 07.04.2017);— переведён в список травмированных защитник Мнацян Самвел (по 13.04.2017);— переведён в список травмированных нападающий Плотников Михаил (по 30.03.2017);— переведён в список травмированных защитник Бартулис Оскарс (по 01.04.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Макаренко Павел.«Ак Барс»:— продлено нахождение в списке травмированных Григоренко Евгения (по 20.03.2017).«Барыс»:— переведён из фарм-клуба нападающий Бельгибаев Нурсултан.«Динамо» Мн:— переведён из списка травмированных нападающий Петтерссон Фредрик.«Динамо» Мск:— переведён в список травмированных нападающий Сопин Алексей (по 15.03.2017);— переведён из списка травмированных защитник Робинсон Мэт;— переведён из списка травмированных защитник Хиетанен Юусо;— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим.«Куньлунь Ред Стар»:— переведён из списка травмированных нападающий Энлунд Йонас.«Локомотив»:— переведён из списка травмированных нападающий Картаев Владислав;— переведён из ВХЛ вратарь Красоткин Антон.«Металлург» Мг:— переведён из списка травмированных нападающий Казионов Дмитрий.«Салават Юлаев»:— переведён из списка травмированных нападающий Хартикайнен Тему;— переведён из списка травмированных нападающий Лазарев Антон.«Северсталь»:— переведен из списка травмированных нападающий Казаковцев Николай.СКА:— возвращен в МХЛ вратарь Мельничук Алексей;— переведен из ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;— переведен из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;— возвращен в ВХЛ вратарь Скрынник Александр.«Торпедо»:— продлено нахождение в списке травмированных Галузина Владимира (по 27.03.2017).ХК «Сочи»:— переведён из списка травмированных нападающий Игнатушкин Игорь;— переведён из списка травмированных защитник Хомицкий Вадим;— продлено нахождение в списке травмированных Педана Руслана (по 17.03.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Падакина Павла (по 17.03.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Морозова Егора (по 17.03.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Гребенщикова Святослава (по 15.04.2017).ЦСКА:— переведён в список травмированных нападающий Скотт Грег (по 15.03.2017);— переведён из ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;— переведён из ВХЛ нападающий Основин Вячеслав;— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.«Югра»:— переведён в список травмированных вратарь Шарыченков Александр (по 30.04.2017).