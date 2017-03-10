ЦСКА поместил форварда Грега Скотта в список травмированных до 15 марта

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 2-10 марта.
«Адмирал»:
— переведён в список травмированных нападающий Саюстов Дмитрий (по 07.04.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Саболич Роберт (по 07.04.2017);
— переведён в список травмированных защитник Мнацян Самвел (по 13.04.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Плотников Михаил (по 30.03.2017);
— переведён в список травмированных защитник Бартулис Оскарс (по 01.04.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Макаренко Павел.
«Ак Барс»:
— продлено нахождение в списке травмированных Григоренко Евгения (по 20.03.2017).
«Барыс»:
— переведён из фарм-клуба нападающий Бельгибаев Нурсултан.
«Динамо» Мн:
— переведён из списка травмированных нападающий Петтерссон Фредрик.
«Динамо» Мск:
— переведён в список травмированных нападающий Сопин Алексей (по 15.03.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Робинсон Мэт;
— переведён из списка травмированных защитник Хиетанен Юусо;
— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим.
«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён из списка травмированных нападающий Энлунд Йонас.
«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных нападающий Картаев Владислав;
— переведён из ВХЛ вратарь Красоткин Антон.
«Металлург» Мг:
— переведён из списка травмированных нападающий Казионов Дмитрий.
«Салават Юлаев»:
— переведён из списка травмированных нападающий Хартикайнен Тему;
— переведён из списка травмированных нападающий Лазарев Антон.
«Северсталь»:
— переведен из списка травмированных нападающий Казаковцев Николай.
СКА:
— возвращен в МХЛ вратарь Мельничук Алексей;
— переведен из ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;
— переведен из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;
— возвращен в ВХЛ вратарь Скрынник Александр.
«Торпедо»:
— продлено нахождение в списке травмированных Галузина Владимира (по 27.03.2017).
ХК «Сочи»:
— переведён из списка травмированных нападающий Игнатушкин Игорь;
— переведён из списка травмированных защитник Хомицкий Вадим;
— продлено нахождение в списке травмированных Педана Руслана (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Падакина Павла (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Морозова Егора (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Гребенщикова Святослава (по 15.04.2017).
ЦСКА:
— переведён в список травмированных нападающий Скотт Грег (по 15.03.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;
— переведён из ВХЛ нападающий Основин Вячеслав;
— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.
«Югра»:
— переведён в список травмированных вратарь Шарыченков Александр (по 30.04.2017).