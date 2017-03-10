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175 лет назад 2016
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ЦСКА поместил форварда Грега Скотта в список травмированных до 15 марта

10 марта 2017, пятница. 20:32. Хоккей
КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 2-10 марта.

«Адмирал»:
— переведён в список травмированных нападающий Саюстов Дмитрий (по 07.04.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Саболич Роберт (по 07.04.2017);
— переведён в список травмированных защитник Мнацян Самвел (по 13.04.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Плотников Михаил (по 30.03.2017);
— переведён в список травмированных защитник Бартулис Оскарс (по 01.04.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Макаренко Павел.

«Ак Барс»:
— продлено нахождение в списке травмированных Григоренко Евгения (по 20.03.2017).

«Барыс»:
— переведён из фарм-клуба нападающий Бельгибаев Нурсултан.

«Динамо» Мн:
— переведён из списка травмированных нападающий Петтерссон Фредрик.

«Динамо» Мск:
— переведён в список травмированных нападающий Сопин Алексей (по 15.03.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Робинсон Мэт;
— переведён из списка травмированных защитник Хиетанен Юусо;
— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим.

«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён из списка травмированных нападающий Энлунд Йонас.

«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных нападающий Картаев Владислав;
— переведён из ВХЛ вратарь Красоткин Антон.

«Металлург» Мг:
— переведён из списка травмированных нападающий Казионов Дмитрий.

«Салават Юлаев»:
— переведён из списка травмированных нападающий Хартикайнен Тему;
— переведён из списка травмированных нападающий Лазарев Антон.

«Северсталь»:
— переведен из списка травмированных нападающий Казаковцев Николай.

СКА:
— возвращен в МХЛ вратарь Мельничук Алексей;
— переведен из ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;
— переведен из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;
— возвращен в ВХЛ вратарь Скрынник Александр.

«Торпедо»:
— продлено нахождение в списке травмированных Галузина Владимира (по 27.03.2017).

ХК «Сочи»:
— переведён из списка травмированных нападающий Игнатушкин Игорь;
— переведён из списка травмированных защитник Хомицкий Вадим;
— продлено нахождение в списке травмированных Педана Руслана (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Падакина Павла (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Морозова Егора (по 17.03.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Гребенщикова Святослава (по 15.04.2017).

ЦСКА:
— переведён в список травмированных нападающий Скотт Грег (по 15.03.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;
— переведён из ВХЛ нападающий Основин Вячеслав;
— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.

«Югра»:
— переведён в список травмированных вратарь Шарыченков Александр (по 30.04.2017).
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
10 марта 2017, пятница
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