Шульц: в «Питтсбурге» ко мне вернулась уверенность

Защитник «Питтсбург Пингвинз»рассказал о переменах в своей игре после обмена из «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2015/16. В текущем регулярном чемпионате Шульц является четвёртым бомбардиром клуба, набрав 45 (12+33) очков в 62 встречах при показателе полезности "+28".«Я играл откровенно плохо, когда был в „Эдмонтоне“, особенно перед обменом. Было очень тяжело, я был совсем разбит. Когда нет уверенности в себе, ты даже не хочешь касаться шайбы. Ты боишься сделать ошибку каждый раз, когда владеешь шайбой. Неуверенность мешала мне играть так, как я делал это раньше.В „Питтсбурге“ ко мне вернулась уверенность. Мне нужна была смена обстановки. К счастью, я смог сменить команду и постараться вернуть свою игру. Всё вышло как нельзя лучше. Сейчас я просто стараюсь усердно работать и становиться ещё увереннее в своих силах. Теперь я комфортно себя чувствую, когда выхожу против ведущих звеньев соперника. Впереди ещё много работы, но прогресс виден», — приводятся слова Шульца на официальном сайте клуба.