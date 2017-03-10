Широков: СКА нервничал после поражения в первом матче, в Москве будет тяжело

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:1) в втором матче западного полуфинала. Счёт в серии — 1-1.«Конечно, сегодня поменяли кое-что в своей игре, где-то поправили. Но нужно играть ещё лучше, серия у нас тяжёлая. Что не получается в большинстве? Мы же два гола забили и победили.Начало было за соперником, где-то мы нервничали из-за поражения в первом матче, хотели начать вторую игру по-другому. Но ничего, вратарь нас спас, использовали большинство. После поражения поговорили, все прекрасно понимают, что второй матч дома надо выигрывать. В Москве нам будет тяжело, но СКА знал, что серия с «Динамо» будет тяжёлой, отсюда такой счёт и такая игра. Думаю, соперник дома будет действовать так же и игра будет вязкой», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.