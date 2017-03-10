Кудашов: ЦСКА нас поджал, но мы выстояли и забили в большинстве

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги второй игры четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, в которой его подопечные одержали победу со счётом 4:3 (1-1 в серии).«Поджал нас сегодня ЦСКА, но хорошо, что мы выстояли и забили в большинстве. Готовимся к следующей игре. Какой из двух прошедших матчей можно для команды признать лучшим по игре? Хорош тот матч, в котором выиграли. Мы выиграли, и это самое главное», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте «Чемпионата» в «ВКонтакте».