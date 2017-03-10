Ничушкин: ЦСКА не реализовал свои моменты в большинстве, потому и проиграл

Нападающий ЦСКА, набравший два очка (1+1) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:4, 1-1 в серии), подвёл итоги встречи.«В первую очередь мы проиграли из-за большинства. Мы хорошо играли „5 на 5“, заставляли соперников удаляться, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. А у них было всего пару шансов в большинстве, и они забили голы. Как оценю свою игру? Не хочу её оценивать, говорить о ней будем после сезона», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.