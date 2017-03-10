Плэтт: игра в большинстве – главное оружие «Локомотива»

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» во втором матче серии второго раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии стал 1-1.«Локомотиву» удалось быстро реализовать большинство, как и в предыдущем матче, – это их главное оружие. В этом нам нужно совершенствовать свои способности. В последних моментах нас подвело исполнение в большинстве, но мы делаем правильные вещи, и в конце концов успех к нам придёт. Хорошо, что мне удалось забить шайбу, она удачно ко мне отскочила, но этого не хватило. То, что я играл в «Локомотиве», делает серию принципиальнее. Когда вернусь на арену, воспоминания о том времени вернутся», — передаёт слова Плэтта корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.