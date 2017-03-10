Робинсон: в первом периоде у «Динамо» были моменты «3 в 1», но не забили

Защитник московского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА (1:2) во втором матче западного полуфинала. Счёт в серии — 1-1.«Чувствую себя хорошо, близок к 100% физической готовности. Мы очень хотели победить сегодня, игра была равной. Не думаю, что причина такого количества удалений в отсутствии дисциплины. В первом периоде у нас были моменты «3 в 1» и «4 в 2», но мы не смогли забить.Не знаю, почему у нас столько удалений было, мне надо пересмотреть повторы. Гол Кутейкина? У него очень сильный бросок, которого вратарь не ожидает. Не думаю, что Коскинен хотел пропустить подобным образом», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.