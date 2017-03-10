Третьяк: ЧМ надо выигрывать, я бы взял игроков НХЛ, даже если те не поедут на ОИ

Президент ФХРсчитает, что игроков НХЛ надо звать в сборную на чемпионат мира независимо от того, разрешит ли НХЛ своим хоккеистам участвовать в Олимпиаде.«Про НХЛ пока ничего нового нет. Вопрос решается между профсоюзом и НХЛ, у них сейчас свои разговоры. Мы готовы поддержать, и МОК уже пытается что-то сделать – не зря Томас Бах приезжал в Нью-Йорк. Но всё затягивается, нет ничего конкретного. Приглашать ли игроков НХЛ на чемпионат мира, если они не поедут на Олимпиаду? Мне трудно сказать, это больше дело Знарка. С другой стороны, если игрок НХЛ свободен, почему его не взять?Это моё личное мнение, я взял бы лучших. Нам надо выигрывать чемпионаты мира, какая разница. Тут уже не нужно думать о том, что будет завтра, нужно выигрывать сегодня», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».