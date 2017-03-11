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В Зале хоккейной славы открыли статую Горди Хоу

11 марта 2017, суббота. 00:13. Хоккей
В Зале хоккейной славы в Торонто открыли статую легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, который скончался летом 2016 года в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Sportsnet. Скульптура установлена на входе в музей, её высота — 2,4 метра.

Хоу, которого называли Мистер Хоккей, провёл в НХЛ 26 сезонов и ещё шесть — в ВХА. Он играл до 52 лет и за свою карьеру в НХЛ набрал 1850 (801+1049) очков, а также завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

>>> Прощайте, № 9. Прощайте, Мистер Хоккей
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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