В Зале хоккейной славы открыли статую Горди Хоу

В Зале хоккейной славы в Торонто открыли статую легендарного канадского хоккеиста, который скончался летом 2016 года в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Sportsnet. Скульптура установлена на входе в музей, её высота — 2,4 метра.Хоу, которого называли Мистер Хоккей, провёл в НХЛ 26 сезонов и ещё шесть — в ВХА. Он играл до 52 лет и за свою карьеру в НХЛ набрал 1850 (801+1049) очков, а также завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».