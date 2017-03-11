Барулин: я отдаю свою преданность «Сочи», хочу продолжить карьеру именно здесь

Вратарь «Сочи»заявил, что хотел бы подписать с клубом новый контракт. Голкипер выступает за сочинцев второй сезон, его контракт истекает в апреле 2017 года.«Мы уже разговаривали на эту тему с генеральным директором клуба Сергеем Воропаевым. Я отдаю свою преданность «Сочи», мне здесь очень нравится, моей семье комфортно в этом городе. Надеюсь, что команда будет продолжать строиться, а мы будем работать все вместе и добиваться больших высот. У меня в апреле заканчивается контракт, но я хочу продолжить свою карьеру именно в «Сочи», — приводятся слова Барулина на официальном сайте клуба.