«Коламбус» одолел «Баффало», Бобровский сделал 29 сейвов

«Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.В первом периоде хозяева на гол Эвана Родригеса ответили точными бросками Дэвида Савара и Ника Фолиньо.На 25-й минуте Джош Горджес восстановил равновесие, но Сэм Ганье незадолго до завершения второй трети вернул своей команде лидерство. Расмус Ристолайнен в заключительном периоде поразил воротаи сделал счёт 3:3, но шайба Буна Дженнера, заброшенная на 55-й минуте, принесла хозяевам победу.Бобровский за встречу отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.