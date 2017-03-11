«Миннесота» оказалась сильнее «Флориды», Эрик Стаал оформил дубль

В первом периоде на гол Джейсона Цукера хозяева ответили точными бросками Джонатана Маршессо и Марка Писика.
Эрик Стаал и Джейсон Поминвилль сделали счёт 3:2 в пользу «Миннесоты», но Яромир Ягр восстановил равновесие.
На старте заключительной трети команды обменялись голами Александра Баркова и Стаала. Зак Паризе вывел гостей вперёд, после чего «Уайлд» дважды поразили пустые ворота «Флориды» — отличились Микаэль Гранлунд и Чарли Койл.
Посмотреть видео гола Ягра можно в официальном «твиттере» НХЛ.