Бывший мэр Глендейла: «Проблемы «Аризоны» связаны с руководством, а не с городом

Бывший мэр Глендейлаподвергла критике высказывание комиссионера НХЛ, который заявил об отсутствии у «Аризоны Койотс» перспектив в Глендейле.«Недавние громкие комментарии комиссионера Беттмэна и владельца «Аризоны» о невозможности процветания хоккея в Глендейле вызвали громкую реакцию. Как бывший мэр, я непосредственно участвовала в отношениях с клубом и лигой и не могу смотреть на то, как сейчас они вводят в заблуждение законодателей и общество штата.Они много говорят и плохо считают, предпочитая не упоминать многие факты. Клуб находится на последнем месте в лиге по тратам на хоккейные операции и постоянно распродаёт игроков с прицелом на «светлое будущее». Я скажу вам то, чего они не скажут, – проблемы «Койотис» связаны с руководством, а не с местоположением», — цитирует Скраггс NBC Sports.