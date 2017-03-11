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Игинла: сегодня ты носишь на груди одну эмблему, а через 24 часа в другом клубе

11 марта 2017, суббота. 10:19. Хоккей
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла прокомментировал свои первые шайбы за новую команду.

«Жизнь хоккеиста удивительно устроена. Сегодня ты носишь на груди одну эмблему, а через 24 часа сидишь в совершенно другой раздевалке и примеряешь новую. Я чувствую, что мне крупно повезло, что я оказался здесь. У нас в «Колорадо» получился очень сложный сезон. Там идёт перестройка команды, талантливая молодёжь скоро заявит о себе. Проблема в том, что у меня нет времени ждать. Мне 39 лет. И я искал шанса оказаться в команде-претенденте, чтобы играть с ней матчи, в которых на кону стоит многое.

«Мы пытаемся наладить взаимодействие в тройке. Копитар – один из лучших центрфорвардов во всей лиге. Он настолько хорош в своей зоне, что мне там особенно много играть не приходится. Габорик – скоростной игрок, которого я уже пару раз отправлял своими передачами в офсайд – настолько он быстр. Надеюсь, дальше будет только лучше», – цитирует Игинлу официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Кингз
Новости. Хоккей
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