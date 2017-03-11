Карлайл: проиграть за 20 секунд до конца — серьёзное разочарование

Главный тренер «Анахайм Дакс»поделился эмоциями после поражения в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:4).«Проиграть игру за 20 секунд до конца – это серьёзное разочарование. Сегодня мы возвращались в игру, несмотря на то, что проводили второй матч за два дня.Но в итоге не получили ничего. Хотя даже очко сделало бы для нас разницу. Такой исход крайне разочаровывает», – приводит слова Карлайла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.