П. Буре: для игроков переезд в дедлайн — колоссальный стресс

Легендарный хоккеист Павел Буре поделился мнением о сложностях, связанных с переездами игроков в другие команды.
«Полторы недели назад перед дедлайном клубы сменили несколько десятков человек. Для обычных игроков это, конечно, колоссальный стресс — особенно для тех, кто играет в НХЛ не так давно, и когда тебе говорят о том, что ты обменян, перед тренировкой или перед игрой. Нужно буквально через несколько часов бросить семью, дом, дела и лететь непонятно куда. Любому игроку, включая самых звёздных, на новом месте требуется время на адаптацию: найти жилье, выяснить дорогу на тренировочный каток и во дворец, узнать, где поесть, куда сдать в химчистку одежду и прочие бытовые нюансы.
Очень легко и приятно было вливаться в коллектив в „Рейнджерс“. Команда, в которую я попал, была достаточно звёздной, и со многими из них я раньше играл, или был знаком по „Матчам звёзд“, или даже по юниорам. Там я просто зашёл в раздевалку как к себе домой. Суть таких моментов в том, что обмены в НХЛ происходят достаточно часто, и все ребята понимают, что сегодня к ним обменяли этого парня, а завтра обменяны могут быть они сами. И всегда стараются помочь новеньким, поддержать их, сделать так, чтобы им было комфортно, потому что сами в любой момент могут очутиться на его месте», — цитирует Буре официальный сайт лиги.