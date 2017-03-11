Гуськов: у ЦСКА все игроки могут забить, но Ничушкин сильнее Да Косты и Плэтта

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о игре ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина. Счёт в серии западного полуфинала ЦСКА — «Локомотив» 1-1.«Понятно, что такого лидера, как Радулов, не хватает. Но ЦСКА действует за счёт командных действий, у московских «армейцев» все игроки могут сделать результат, под это заточена тактика Квартальнова. На пятаке, откуда забивается большинство голов ЦСКА, может оказаться каждый. Самое главное — что все игроки знают, что делать.Конечно, хочется, чтобы в твоей команде был игрок, который за счёт индивидуальных действий может решить исход встречи, но такого хоккеиста сложно найти. Во второй игре с «Локомотивом» Ничушкин, несмотря на пропуск первого матча, выглядел очень убедительно и выделялся среди остальных. На мой взгляд, Ничушкин сильнее Да Косты и Плэтта. Валерий ещё покажет себя в этой серии», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.