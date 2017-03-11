Пережогин и Токранов не сыграют во втором матче серии «Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» и «Ак Барс» определились с составами на второй матч серии второго раунда плей-офф. Встреча состоится в Омске, начало — в 14:00 мск. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, в составе омичей Данил Файзуллин заменит Александра Пережогина. Денис Голубев в составе казанцев заменил Василия Токранова.«Авангард»:Фурх (Шилин);Густафссон — Анелёв, Лемтюгов — Соботка — Пестушко;Медведев — Мартынов, Пьянов — Зубов — Михеев;Меньшиков — Григорьев, Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков;Дервук — Орлов, Бут — Юньков — Пережогин.«Ак Барс»:Гарипов (Галимов);Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Голубев;Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов, Лазарев.«Чемпионат» проведёт текстовуюматча «Авангард» — «Ак Барс».