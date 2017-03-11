Юрзинов-ст.: у Билялетдинова есть собственный стиль, основанный на знании защиты

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о главном тренере «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинове.Зинэтулу Билялетдинова я знаю как игрока, как тренера, как коллегу. Однозначно могу сказать, что это яркая индивидуальность в нашем хоккее, причём в самом положительном смысле. Великолепный игрок, надёжный защитник с очень узнаваемой силовой и подвижной манерой игры. Как игрока его очень любили и я, и Виктор Тихонов. А потом пошло развитие его как тренера. Могу сказать такую вещь: и как игрок, и как тренер он создал сам себя. Ни хоккеистов, ни наставников с таким уровнем самосовершенствования я не видел. Тренерская школа у Билялетдинова была отличная: он работал с Аркадием Чернышёвым, с Викторым Тихоновым, со мной. Но для него всегда были очень важны совершенствование, анализ, движение вперёд.Он самостоятельно выучил английский язык, создал свой собственный тип тренера. У него есть своё лицо, собственный стиль, основанный на чётком, великолепном знании защиты. Не только нашей, но и европейской, и североамериканской. Тщательность подготовки к матчам, анализ… Я считаю, что это один из лучших тренеров в нашем хоккее, пример для подражания для молодых тренеров в том, как себя создать. В жизни он занимался только тем, что постоянно развивался, и в этом его феномен», — цитирует Юрзинова официальный сайт лиги.