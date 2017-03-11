Составы команд на матч «Металлург» Мг — «Барыс»: Мозякин вернулся в состав

Стали известны составы команд на второй матч серии магнитогорского «Металлурга» и астанинского «Барыса», информирует официальный сайт КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Береглазов — Ли, Осала — Сантала — Тимкин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Сёмин;
Дронов, Потехин — Калетник — Платонов, Железков.
«Барыс»:
Карлссон (Пулен);
Семёнов — Даллмэн, Доус — Бойд — Пушкарев;
Баркер — Шалапов, Шиннимин — Сен-Пьер — Худяков;
Липин — Трясунов, Иванов — Тривино — Маркелов;
Рачинский, Старченко — Кучин — Панюков, Гурков.
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Мозякин — крайне ценный игрок. Есть ли такой в твоей команде?