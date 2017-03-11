Прошкин: Билялетдинов не любит, когда в раздевалке раздаются смешки

Четырёхкратный чемпион Россиипоздравилс 1000-м матчем в отечественных чемпионатах в качестве главного тренера.«Билялетдинов — один из лучших российских тренеров, который многого достиг, выиграл несколько раз чемпионат и воспитал много игроков, в том числе и меня. Хотя я пришёл в «Динамо», когда мне было 22 года, благодаря ему я пошёл в рост.При первом знакомстве он показался мне тем тренером, который любит, чтобы ребята полностью отдавались игре. Он не любит, когда в раздевалке раздаются смешки. Все серьёзно готовились к матчам. Мы на базе много времени проводили, но в то время, наверно, это у всех было.Какая история, связанная с ним, мне больше всего запомнилась? В 2000 году, когда «Динамо» стало чемпионом, из команды ушло пятнадцать человек, в том числе и я. Но почему-то Билялетдинов больше всего на меня обиделся и написал, что я предатель. Но это не помешало нам потом в работе в «Ак Барсе». Может, это в газете так написали, а он немного по-другому сказал?Поздравляю его! Провести тысячу матчей в отечественных чемпионатах — для тренера это очень большое достижение», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.