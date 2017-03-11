Юшкевич: спокойствие Билялетдинова – визуальное, в душе кипят эмоции

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич поделился мнением о работе главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билелятдинова.
«Одно дело – видеть Билялетдинова по телевизору на скамейке. Там он всегда сосредоточенный, серьёзный, почти не улыбается. Но в жизни он очень доброжелательный, добрый, с хорошим чувством юмора. Может и пошутить, и посмеяться. Когда мы работали в сборной, у нас в тренерской была хорошая атмосфера, и зачастую Зинэтула Хайдярович и Валера Белов выступали в роли тех, кто шутит и кто эту атмосферу создаёт. Да, возможно, это не вяжется с образом Билялетдинова. Но это другая сторона тренерской работы, это нормально. Тренер на работе и тренер дома – это часто полная противоположность.
Серьёзность может быть защитной оболочкой. Плюс это высокое профессиональное актёрское мастерство – всегда находиться в одном состоянии, спокойствии. Внутри можно испытывать стресс, эмоции, но важно не показывать эти эмоции игрокам, потому что хоккеисты могут легко ими заразиться. Когда команда проигрывает – игроки смотрят на тренера, как на капитана на корабле, как он себя будет вести. Так что спокойствие Билялетдинова на скамейке – чисто визуальное, в душе однозначно кипят эмоции. И то, что он их не показывает, говорит о высоком уровне тренера», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.