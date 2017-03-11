Канарейкин: зачем «Авангарду» тасовать звенья и что-то менять — не вижу причин

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.«Шансов было много. Не забили ничего. Уже, по-моему, всё что могли поменяли. Мало бросаем, мало доставляем шайбу к воротам. Почему не тасовали звенья? Позавчера мы меняли сочетания. А сегодня… Игра шла, приближалась к окончанию. Что менять? Зачем? Не видел причины. В тайм-ауте делали акцент на то, чтобы перевести шайбу в чужую зону. Надо было дорабатывать моменты до броска.Риск Мартынова в большинстве? Нам надо играть проще, надёжнее. Мы каждый раз моменты разбираем с игроками, указывается на теории. В большинстве не поощряется никакой лишний риск.Пережогин поедет на выезд, так же как и Никитин с Осиповым», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.