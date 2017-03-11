П. Буре: главной заслугой Беттмэна в НХЛ считаю рост заработка лиги, это важно

Легендарный хоккеистподелился мнением о комиссаре Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэне.«Сам по себе срок, на протяжении которого Беттмэн руководит одной из крупнейших профессиональных лиг в мире, говорит о том, насколько это масштабная личность. Самой большой его заслугой назову, пожалуй, ту огромную пропасть в заработках лиги, с которыми он ее принял, и теми, которые есть сейчас. Во сколько раз они выросли? В восемь? В десять? Для непрекращающегося развития это самое главное», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.