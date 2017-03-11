Макдэвид: мне против Кросби играть проще, чем ему против меня

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»подвёл итоги матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:3 Б) и поделился мнением о своём противостоянии с«Было по-другому. Сказать, что всё было как обычно, было бы неправдой. Понятно, что за его игрой я слежу всю жизнь. Играть против него было весело. Полагаю, противостояние сложилось в мою пользу. Мне против него играть проще, чем ему против меня.Вторая пропущенная шайба — это была моя ошибка, которая дорого обошлась команде, но мы нашли способ отыграться. На самом деле я пытался клюшкой выбить шайбу, но застрял, после чего просто запаниковал. В таких ситуациях ты пытаешься занять место на пятачке, но я выставил ногу, и Тальбо, к несчастью, сделал движение ко мне, после чего шайба от него срикошетила в ворота», — приводятся слова Макдэвида на официальном сайте НХЛ.