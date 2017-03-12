Источник: экс-тафгай вернётся к работе тренером после участия в драке юниоров

Экс-тафгай «Баффало Сэйбрз»вернётся к работе с юниорской хоккейной командой после того, как принял участие в массовой драке в матче с «Гамильтоном», сообщает AP News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Питерс, тренируя команду 15-летних хоккеистов, принял участие в конфликте игроков во время одного из матчей. Во время массовой потасовки 36-летний тренер толкнул одного из хоккеистов команды соперника, после чего тот упал на спину.Тренер отбыл одноматчевую дисквалификацию, которую выписала Ассоциация любительского хоккея штата Нью-Йорк. Руководство «Баффало» не стало комментировать эту информацию. Полиция также расследовала этот инцидент, но Питерс избежит преследования, так как родители юного хоккеиста не стали выдвигать обвинения.