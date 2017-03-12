Бэйкс: если Овечкин поедет в Корею, это изменит соотношение сил на ОИ и в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной СШАвысказался за участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года, а также отметил, что участие некоторых хоккеистов в Играх без разрешения НХЛ скажется на соотношении сил в сборных и клубах.«Олимпиады, в которых я участвовал, были лучшими моментами в моей карьере. Я представлял свою страну, занимаясь тем, чем зарабатываю на жизнь. Это было как глоток свежего воздуха, я очень этим горжусь. Не знаю, смогу ли я ещё раз попасть в состав сборной, но следующее поколение заслуживает сыграть на Олимпиаде.На этом турнире ребята стараются показать свой лучший хоккей, становятся героями страны, как Ти Джей Оши в Сочи. Я считаю, хоккей только выигрывает от этого. Если бы я принимал решение, игроки НХЛ поехали бы на Олимпиаду.Если лига откажется от участия, но некоторые игроки всё же поедут, это изменит соотношение сил как на Играх, так и в НХЛ. Если „Вашингтон“ отпустит Овечкина, значит, в Корею отправятся и Бекстрём, и Оши, и кто-то ещё. Не думаю, что „Вашингтон“ будет таким же сильным без пяти-шести игроков, которые уедут на Олимпиаду», — цитирует Бэйкса CSNNE.