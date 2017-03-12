«Нэшвилл» добыл волевую победу над «Сан-Хосе», прервав серию поражений

«Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на арене «САП-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Пол Мартин на 7-й минуте вывел «Шаркс» вперёд. На 13-й минуте Райан Джохансен восстановил равенство. На 31-й минуте Джеймс Нил вывел вперёд уже «Предаторз», а точку в матче поставил Виктор Арвидссон (59-я минута).
Благодаря этой победе «Нэшвилл» прервал серию из четырёх поражений. «Сан-Хосе» потерпел лишь второе поражение в последних семи играх.