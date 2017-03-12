Тарасенко: почему бросал в ближний угол? Нужно стараться делать разные вещи

«Действительно, это была очень важная победа для нас. Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, кто пришёл поддержать нас сегодня. Особенная благодарность моим друзьям – Андрею и Ирине, которые специально приехали из России, чтобы посмотреть этот матч. Почему я бросал в ближний угол? Нужно стараться делать разные вещи на льду. Партнёры сегодня дали мне возможности забить, но гораздо важнее, что мы снова выиграли после такой непростой выездной серии. Победа всегда делает тебя счастливым, мы будем стараться радовать вас в каждой игре. У нас были перестановки в составе, и за счёт командного усилия мы смогли выиграть», — приводит слова Тарасенко Fox Sports.
Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».