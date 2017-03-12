Плющев: не нравится тактическая схема «Авангарда», играет в стиле «Ак Барса»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛподвёл итоги вторых матчей серий плей-офф КХЛ.«И СКА, и ЦСКА не будут явными фаворитами своих серий. Можно сказать, что сценарий серии СКА — «Динамо» пока пишет в основном тренерский штаб московского клуба. И это несмотря на то, что кадровые ресурсы у армейцев Санкт-Петербурга лучшие в Лиге. Для меня Сергей Орешкин и его помощники стали открытием плей-офф-2017. Видно, что «Динамо» подготовилось к плей-офф и тонко подстраивается под соперника. СКА нужно открывать серию, делать её, если хотите, более живой и где-то авантюрной. Ну и вратарская линия должна подтянуться. После поражения в первой встрече «Локомотив» внёс коррективы в свою игру, сбросил излишнее напряжение и, в общем-то, победил ЦСКА по делу. Здесь встречаются две равные команды, в том числе по своим кадровым возможностям. И ЦСКА, потеряв преимущество своего льда, теперь не имеет и стартовой форы.Больше ожидал от борьбы Омска и Казани. Был уверен, что «Авангард» возьмёт вторую домашнюю встречу и сравняет счёт, но этого не произошло. Мне не нравится тактическая схема «Авангарда». Учитывая состав команды, хочется видеть в игре Омска больше агрессии и насыщенности в атаке. Пока «Авангард» играет до ошибки — в стиле «Ак Барса». Но такая игра Казани как раз и выгодна. Казань — это копия московского «Динамо» восьмидесятых годов. Все эти раскаты, забросы шайбы в определённую точку, ожидания ошибки соперника давно записаны в учебники оборонительного хоккея. Вызывает вопрос, почему в современном отечественном хоккее дают результат схемы из XX века? Не исключаю, что в родных стенах «Ак Барсу» где-то будет даже сложнее, поскольку придётся играть в более активный хоккей.«Металлург» спокойно играет на классе, и этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и уже держать в уме главные серии кубкового сезона. «Барыс» в тактическом плане сыроват, индивидуальное мастерство у команды есть, но нет организации игры, системы. Безусловно, эта серия на фоне других по уровню конкуренции проседает.Судейство? Могу сказать только одно: год назад судьи работали чище», — цитирует Плющева Russia-Hockey.