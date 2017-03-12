Торторелла: тяжело проигрывать, ведя 3:0. Это удар по «Коламбусу»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал поражение в матче с «Баффало» (3:5), по ходу которого команда вела 3:0.«В третьем периоде у нас мало что получалось в атаке, чем они и воспользовались. Тяжело проигрывать, ведя 3:0. Это удар по нам. Нам нужно пережить это и подготовиться к следующему матчу.Сегодня мы не играли на том уровне, на котором должны, в течение всех 60 минут. Но соперника освистали после первого периода. А у хоккеистов есть гордость. Они сменили вратаря, он сделал пару важных сэйвов, они быстро забили гол. Всегда нужно уважать соперника, поэтому давайте отдадим должное «Баффало» за этот камбэк», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.