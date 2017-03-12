Федосов: Войнов и Херсли уже готовы к игре

Тренер СКАподелился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф с московским «Динамо». Счёт в серии равный — 1-1.«Войнов и Херсли уже готовы к игре. Небольшая пауза, и готовность будет стопроцентная. Победы всегда приятны. Дома выиграли, и, конечно, настроение поднялось. Нужно выходить, побеждать — на игру должен быть хороший, рабочий настрой.Каждая игра важна. Одну проиграл, и дальше будет уже очень тяжело. На каждый матч нужно выходить и выигрывать. Когда команда ведёт в счёте, ребята более раскрепощенные, и играть всё равно легче. Сегодня нужно обязательно победить.Бороды? У нас это давняя традиция – Витолиньш бреется, а мы с Олегом Валерьевичем всегда до конца с бородой», — цитирует тренера официальный сайт СКА.