Фаст будет защищать ворота ЦСКА в третьем матче серии с «Локомотивом»

Стали известны составы команд на матч ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА, который начнётся сегодня в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Фаст (Сорокин);
Науменков — Киселевич, Ничушкин — Попов — Петров;
Денисов — Ожиганов, Плэтт — Муршак — Ворошило;
Панин — Пивцакин, Телегин — Андронов — Жарков;
Кутузов — Карнаухов, Да Коста — Светлаков — Мамин.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницын);
Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Ильенко — Апальков — Кадейкин;
Осипов — Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин.