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175 лет назад
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Александр Овечкин в матче с «Кингз» свалился за бортик при попытке поменяться
12 марта 2017, воскресенье. 16:10.
Хоккей
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин
во время матча с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4) попытался поменяться, но свалился за внутреннюю часть борта.
Посмотреть
видео
можно в «Твиттере» «Лос-Анджелеса».
>>> Мир перевернулся? Так долго Овечкин не забивал только в 2008 году
Источник:
Официальный сайт "Лос-Анджелес Кингз"
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Теги
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Александр Овечкин
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