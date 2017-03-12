Прайс: весь Монреаль живёт хоккеем, других видов спорта тут нет

Голкипер «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о внимании к хоккею в городе.«Тут трудно выделить что-то конкретное, просто весь город живёт хоккеем. Других видов спорта тут просто нет. Я думаю, этим многое объясняется. Хоккей — часть городской культуры. Так было всегда.На летней открытой тренировке я чувствовал себя как будто участвую в каком-то шоу. Ты всегда на виду. Столько людей пришло посмотреть на нашу тренировку! А ведь это обычная тренировка, 30 минут, перед выездом. Но я уже на это не обращаю внимания», — цитирует Прайса официальный сайт НХЛ.