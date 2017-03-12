Джорди Бенн: надеть только свитер «Канадиенс» — уже большая честь

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джорди Бенн поделился мнением о своём дебюте за канадский клуб.«Ажиотаж чувствовался во всём и превзошёл все мои ожидания. Надеть только свитер этой команды — уже большая честь. Об этом мечтает каждый мальчишка. Как вы понимаете, я в детстве болел за „Кэнакс“, но меня переполняют эмоции от того, что я вернулся в Канаду, играю за „Монреаль“ на арене Bell Centre. Даллас уникален по-своему, там отличные болельщики. Но тут хоккейный рай, и когда болельщики скандируют „Вперёд, Хэбс, вперёд!“, ребята заводятся. Немного похоже на сумасшествие».