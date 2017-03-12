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Джорди Бенн: надеть только свитер «Канадиенс» — уже большая честь

12 марта 2017, воскресенье. 18:18. Хоккей
Защитник «Монреаль Канадиенс» Джорди Бенн поделился мнением о своём дебюте за канадский клуб.

«Ажиотаж чувствовался во всём и превзошёл все мои ожидания. Надеть только свитер этой команды — уже большая честь. Об этом мечтает каждый мальчишка. Как вы понимаете, я в детстве болел за „Кэнакс“, но меня переполняют эмоции от того, что я вернулся в Канаду, играю за „Монреаль“ на арене Bell Centre. Даллас уникален по-своему, там отличные болельщики. Но тут хоккейный рай, и когда болельщики скандируют „Вперёд, Хэбс, вперёд!“, ребята заводятся. Немного похоже на сумасшествие».
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс
Новости. Хоккей
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