Кобылянский: Женская хоккейная лига гармонично влилась в КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский подвёл итоги завершившегося сезона Женской хоккейной лиги.
«Женская хоккейная лига, как самое красивое подразделение профессионального хоккея, очень гармонично влилась к нам в КХЛ. В этом году у команд ЖХЛ был очень напряжённый сезон — 126 игр, но также было много интересного и нового: впервые мы провели Матч звёзд ЖХЛ в Уфе, и более 7000 зрителей на трибунах подтвердили, что женский хоккей не менее популярен, чем молодёжный и профессиональный. И теперь Матч звёзд ЖХЛ будет проходить на постоянной основе в рамках Недели звёзд хоккея.
С каждым годом уровень женского хоккея растёт, и в следующем году мы подумаем, какие изюминки и новинки привнесём в чемпионат ЖХЛ», — цитирует Кобылянского пресс-служба лиги.