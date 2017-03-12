Знарок: в удалениях Дацюка, Дергачёва и Кашпара не было «5+20»

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу над московским «Динамо» (4:2). Счёт в серии второго раунда плей-офф стал 2-1 в пользу СКА. В этом матче до конца встречи были удалены Павел Дацюк, Александр Дергачёв у СКА и Лукаш Кашпар у «Динамо».«Довольны победой, готовимся к следующей игре. Надо ещё посмотреть эти удаления, но ни в одном из них не было до конца. У нас есть видео, мы смотрим тоже. Херсли сыграл неплохо, может быть, будет Войнов. Не выбьют ли Коскинена голы Кутейкина? Я по-фински не разговариваю», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Посмотретьможно в официальной группе «Чемпионата» «ВКонтакте».