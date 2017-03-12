Квартальнов: Фаст сегодня получил свой шанс и воспользовался им

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги после победы в матче с «Локомотивом» (2:1, 2-1 в серии).«Хорошая игра. Немного провалили второй период, дали сопернику почувствовать игру, а она переворачивается моментом. Проиграли в паре стыков, перестали контролировать ситуацию. Наверное, нужно отдать должное «Локомотиву» — соперник добавил. По итогу забили на один гол больше, ребята молодцы.Виктор получил свой шанс. Мы пропустили слишком много шайб у себя дома, шесть шайб за две игры для нас много. Виктор получил шанс и, наверное, использовал его.Кугрышев близок в возвращению в состав? Пока нет», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Локомотива».