Кудашов: комментировать особо нечего, ЦСКА забил в большинстве, мы — нет

Главный тренер ХК «Локомотив»поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:2).«Комментировать особо нечего. ЦСКА забил в большинстве, мы – нет, вся игра из этого сложилась.Сегодня было много нарушений дисциплины? У ЦСКА тоже было много удалений, сегодня был вопрос в реализации. Конечно, мы пытаемся повлиять на ситуацию, исключить негативные моменты.ЦСКА начал «читать» «Локомотив» при игре в большинстве или просто не пошло? Конечно, если мы не забили, значит ЦСКА хорошо сыграл. Мы мало бросали, мы создали мало моментов. Понятно, что все проводят работу над ошибками, здесь надо отдать должное сопернику», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.